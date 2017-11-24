ОБСЕ зафиксировала в АТО наивысший показатель нарушений режима тишины с июня

"На прошлой неделе миссия зафиксировала увеличение количества режима прекращения огня на 60%, если сравнить с неделей до этого. Мы зафиксировали более 9000 нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе - самый высокий недельный показатель с середины июня", - отметил А.Хуг.

По его словам, около трети из них приходится на треугольник Авдеевка-Ясинуватая-Донецкий аэропорт.

"Еще 20% приходится на районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя, 15% нарушений произошли на юго-восток, юг и юго-запад от Светлодарска, еще 15% - на участке Попасная-Троицкое-Первомайск, и 10% в юго-западной и западной окраинах Горловки", - сообщил заместитель Председателя СММ.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ ожидают ексалации на Донбассе с начала зимы.