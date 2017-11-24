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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70617 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57021 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65127 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73605 просмотра

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ОБСЕ зафиксировала в АТО наивысший показатель нарушений режима тишины с июня

ОБСЕ зафиксировала в АТО наивысший показатель нарушений режима тишины с июня

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за прошедшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировала более 9 тыс. нарушений режима прекращения огня, что является самым высоким недельным показателем с середины июня. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе миссия зафиксировала увеличение количества режима прекращения огня на 60%, если сравнить с неделей до этого. Мы зафиксировали более 9000 нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе - самый высокий недельный показатель с середины июня", - отметил А.Хуг.

По его словам, около трети из них приходится на треугольник Авдеевка-Ясинуватая-Донецкий аэропорт.

"Еще 20% приходится на районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя, 15% нарушений произошли на юго-восток, юг и юго-запад от Светлодарска, еще 15% - на участке Попасная-Троицкое-Первомайск, и 10% в юго-западной и западной окраинах Горловки", - сообщил заместитель Председателя СММ.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ ожидают ексалации на Донбассе с начала зимы.

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