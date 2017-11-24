ОБСЄ зафіксувала в АТО найвищий показник порушень режиму тиші з червня

“Минулого тижня місія зафіксувала підвищення кількості режиму припинення вогню на 60%, якщо порівняти з тижнем до цього. Ми зафіксували понад 9 тисяч порушень режиму припинення вогню минулого тижня — найвищий тижневий показник з середини червня”, — зазначив А.Хуг.

За його словами, близько третини з них припадає на трикутник Авдіївка-Ясенувата-Донецький аеропорт.

“Ще 20% припадає на райони на схід і північний схід від маріуполя, 15 % порушень стались на південний схід, південь і південний захід від світлодарська, ще 15% - на ділянці Попасне-Троїцьке-Первомайськ, і 10 % на південно-західній та західній околицях горлівки”, - повідомив заступник Голови СММ.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ очікують ексалації на Донбасі з початку зими.