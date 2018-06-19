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ОБСЕ фиксировала длительное перемирия в районе Станицы Луганской – Хуг

ОБСЕ фиксировала длительное перемирия в районе Станицы Луганской – Хуг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. СММ ОБСЕ зафиксировала несколько длительных периодов перемирия в районе Станицы Луганской, однако разведения сил все равно не произошло. Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

"Было несколько семидневных периодов времени, на протяжении которых СММ не регистрировала нарушений режима прекращения огня в этом районе. И при этом миссия не наблюдала никаких признаков разведения сил и средств в этом месте — ни одной из сторон, обязавшихся сделать это", - сообщил Хуг.

Также он отметил, что пока не произойдет разведение сил, нарушения на Донбассе будут продолжаться.

"Пока не произойдет разведение сил и средств как в этом конкретном районе, так и в других местах, где стороны находятся близко друг от друга, нарушения будут продолжаться", - отметил он.

Напомним, разведение военных сил и средств в Станице Луганской возможно при установке постоянной 7-дневной тишины.

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