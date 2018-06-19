ОБСЕ фиксировала длительное перемирия в районе Станицы Луганской – Хуг

"Было несколько семидневных периодов времени, на протяжении которых СММ не регистрировала нарушений режима прекращения огня в этом районе. И при этом миссия не наблюдала никаких признаков разведения сил и средств в этом месте — ни одной из сторон, обязавшихся сделать это", - сообщил Хуг.



Также он отметил, что пока не произойдет разведение сил, нарушения на Донбассе будут продолжаться.



"Пока не произойдет разведение сил и средств как в этом конкретном районе, так и в других местах, где стороны находятся близко друг от друга, нарушения будут продолжаться", - отметил он.



Напомним, разведение военных сил и средств в Станице Луганской возможно при установке постоянной 7-дневной тишины.



