ОБСЄ зафіксувала тривале перемир'я в районі Станиці Луганській - Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. СММ ОБСЄ зафіксувала кілька тривалих періодів перемир'я в районі Станиці Луганській, проте розведення сил все одно не відбулося. Про це в інтерв'ю газеті "Комерсант" повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає УНН.
"Було кілька семиденний періодів часу, протягом яких СММ не реєструвати порушень режиму припинення вогню в цьому районі. І при цьому місія не спостерігала жодних ознак розведення сил і засобів в цьому місці - жодної зі сторін, що зобов'язалися зробити це", - повідомив Хуг.
Також він зазначив, що поки не відбудеться розведення сил, порушення на Донбасі будуть продовжуватися.
"Поки не відбудеться розведення сил і засобів як в цьому конкретному районі, так і в інших місцях, де сторони знаходяться близько один від одного, порушення будуть продовжуватися", - зазначив він.
Нагадаємо, розведення військових сил і засобів у Станиці Луганській можливо при установці постійної 7-денний тиші.