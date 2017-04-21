ОБСЕ зафиксировала 800 взрывов на Донбассе за прошедшие сутки

"Этот период относительного затишья уже подходит к концу. Предварительные данные за последние 24 часа указывают на серьезные нарушения режима прекращения огня, наши наблюдатели зафиксировали более 800 взрывов за этот период, по крайней мере 71 из них был вызван минометным огнем", - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УНН, количество нарушений "режима тишины" на Донбассе снизилась на 20%.