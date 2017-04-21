ОБСЕ зафиксировала 800 взрывов на Донбассе за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 800 взрывов на Донбассе за прошедшие сутки, из них 71 взрыв, вызванных минометным огнем. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Этот период относительного затишья уже подходит к концу. Предварительные данные за последние 24 часа указывают на серьезные нарушения режима прекращения огня, наши наблюдатели зафиксировали более 800 взрывов за этот период, по крайней мере 71 из них был вызван минометным огнем", - сообщил А.Хуг.
Как сообщал УНН, количество нарушений "режима тишины" на Донбассе снизилась на 20%.