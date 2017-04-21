ОБСЄ зафіксувала 800 вибухів на Донбасі минулої доби

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 800 вибухів на Донбасі протягом минулої доби, з них 71 вибух, який був спричинений мінометним вогнем. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.