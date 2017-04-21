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ОБСЄ зафіксувала 800 вибухів на Донбасі минулої доби

ОБСЄ зафіксувала 800 вибухів на Донбасі минулої доби

Київ • УНН

 • 6792 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 800 вибухів на Донбасі протягом минулої доби, з них 71 вибух, який був спричинений мінометним вогнем. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

"Цей період відносного затишшя вже добігає до кінця. Попередні дані за останні 24 години вказують на серйозні порушення режиму припинення вогню, наші спостерігачі зафіксували понад 800 вибухів за цей період, принаймні 71 з них був спричинений мінометним вогнем", - повідомив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, кількість порушень "режиму тиші" на Донбасі знизилась на 20%.

 

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