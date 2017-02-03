ОБСЕ на этой неделе зафиксировали более 11 тыс. нарушений режима прекращения огня - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Наблюдатели СММ ОБСЕ на этой неделе зафиксировали более 11 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом во время скап-брифинге рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Количество нарушений режима прекращения огня, которое мы фиксируем ежедневно, достигает тысячи. В частности во вторник мы зафиксировали более 11 тыс. Это беспрецедентные показатели", - сообщил он.
Также А.Хуг подчеркнул, что ситуация может ухудшиться, когда в резервуары с хлоридом на фильтровальной станции в Ясиноватой может попасть снаряд.
Напомним, по словам А.Хуга, в районе Авдеевки существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.
Как сообщал УНН, А.Хуг призвал к прекращению огня для восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.