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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ОБСЄ цього тижня зафіксували понад 11 тис. порушень режиму припинення вогню - А.Хуг

Київ • УНН

 • 5963 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Спостерігачі СММ ОБСЄ цього тижня зафіксували понад 11 тис. порушень режиму припинення вогню. Про це під час скап-брифінгу розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

ОБСЄ цього тижня зафіксували понад 11 тис. порушень режиму припинення вогню - А.Хуг

"Кількість порушень режиму припинення вогню, яке ми фіксуємо щодня, сягає тисячі. Зокрема у вівторок ми зафіксували понад 11 тис. Це безпрецедентні показники", – повідомив він.

Також А.Хуг наголосив, що ситуація може погіршитися, коли в резервуари з хлоридом на фільтрувальній станції в Ясинуватій може влучити снаряд.

Нагадаємо, за словами А.Хуга, в районі Авдіївки існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи.

Як повідомляв УНН, А.Хуг закликав до припинення вогню для відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

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