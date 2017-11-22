ОБСЕ сообщило о перемещении техники с донецкого направления в Луганск
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сегодня в Луганске зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где раньше было размещено Управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook СММ ОБСЕ.
"Патруль СММ зафиксировал колонну машин в составе не менее 6 грузовиков военного типа, 2 бронетранспортеров, 1 установленной зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево Донецкой области. подобная (вероятно та же) колонна, двигавшаяся в направлении Луганска, была впоследствии зафиксирована другим патрулем СММ в с. Веселая Тарасовка (15 км к западу от Луганска) ", - говорится в сообщении.
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Напомним, в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди без опознавательных знаков. Позже появилась информация, что главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий убежал в Россию.