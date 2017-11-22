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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21334 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 39092 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49932 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54491 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 49035 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 93074 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100076 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
ОБСЕ сообщило о перемещении техники с донецкого направления в Луганск

ОБСЕ сообщило о перемещении техники с донецкого направления в Луганск

Киев  •  УНН

 • 12464 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сегодня в Луганске зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где раньше было размещено Управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook СММ ОБСЕ.

"Патруль СММ зафиксировал колонну машин в составе не менее 6 грузовиков военного типа, 2 бронетранспортеров, 1 установленной зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево Донецкой области. подобная (вероятно та же) колонна, двигавшаяся в направлении Луганска, была впоследствии зафиксирована другим патрулем СММ в с. Веселая Тарасовка (15 км к западу от Луганска) ", - говорится в сообщении.

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Напомним, в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди без опознавательных знаков. Позже появилась информация, что главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий убежал в Россию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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