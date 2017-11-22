ОБСЕ сообщило о перемещении техники с донецкого направления в Луганск

"Патруль СММ зафиксировал колонну машин в составе не менее 6 грузовиков военного типа, 2 бронетранспортеров, 1 установленной зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево Донецкой области. подобная (вероятно та же) колонна, двигавшаяся в направлении Луганска, была впоследствии зафиксирована другим патрулем СММ в с. Веселая Тарасовка (15 км к западу от Луганска) ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент провел Военный кабинет

Напомним, в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди без опознавательных знаков. Позже появилась информация, что главарь самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий убежал в Россию.