ОБСЄ повідомило про переміщення техніки з донецького напрямку в Луганськ

"Патруль СММ зафіксував колону машин у складі не менш ніж 6 вантажівок військового типу, 2 бронетранспортерів, 1 встановленої зенітної установки (ЗУ-23), а також понад 20 цивільних автомобілів без номерних знаків щонайменше з 50 озброєними особами на автошляху поблизу Дебальцевого Донецької області. Подібна (ймовірно та сама) колона, що рухалася в напрямку Луганська, була згодом зафіксована іншим патрулем СММ у с. Весела Тарасівка (15 км на захід від Луганська)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди без розпізнавальних знаків. Пізніше з'явилась інформація, що ватажок самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницький втік у Росію.