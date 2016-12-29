ОБСЕ пострадало от нападения хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала объектом хакерской атаки, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Представитель ОБСЕ признала, что в результате взлома серверов хакеры могли получить доступ к секретным документам организации и подвергли опасности ее целостность сетевой инфраструктуры. Угроза была устранена с помощью экспертов по информационным технологиям, в которых ОБСЕ обратилась за помощью. В данный момент компьютерная система организации защищена от внешнего вторжения.
Французская газета "Монд" написала, что атаку совершила группа российских хакеров АРТ 28. По другим данным, могла осуществить взлом хакерская группировка "галантерейных медведей", которую тоже связывают с российскими властями. По словам пресс-секретаря ОБСЕ, им неизвестно, кто стоит за кибератакой, и она не готова обсуждать эти предположения.