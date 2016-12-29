ОБСЄ постраждав від нападу хакерів

Представник ОБСЄ визнала, що в результаті злому серверів хакери могли одержати доступ до секретних документів організації і піддали небезпеці її цілісність мережевої інфраструктури. Загроза була усунена за допомогою експертів з інформаційних технологій, до яких ОБСЄ звернулася за допомогою. У даний момент комп’ютерна система організації захищена від зовнішнього вторгнення.

Французька газета “Монд” написала, що атаку зробила група російських хакерів АРТ 28. За іншими даними, могла здійснити злом хакерське угруповання галантерейних ведмедя, яку теж пов’язують з російською владою. За словами прес-секретаря ОБСЄ, їм невідомо, хто стоїть за кібератакою, і вона не готова обговорювати ці припущення.