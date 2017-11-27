ОБСЕ подтвердило передачу боевиками тел бойцов ВСУ в Луганской области

"СММ способствовала перевозке тел погибших военнослужащих у Новотошковском и Синявке", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Крымским произошло боестолкновение , которое продолжалось около восьми часов. Позже стало известно, что двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям.

Как сообщал УНН, наблюдатель ОБСЕ отдал воинское приветствие террористу "ЛНР".