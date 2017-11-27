ОБСЄ підтвердило передачу бойовиками тіл бійців ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує передачу бойовиками тіл загиблих бійців ЗСУ в Луганській області. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“СММ сприяла перевезенню тіл загиблих військовослужбовців біля Новотошківського та Синявки”, - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, під Кримським сталось бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин. Пізніше стало відомо, що двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.
Як повідомляв УНН, спостерігач ОБСЄ віддав військове вітання терористу "ЛНР".