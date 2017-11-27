ОБСЄ підтвердило передачу бойовиками тіл бійців ЗСУ на Луганщині

“СММ сприяла перевезенню тіл загиблих військовослужбовців біля Новотошківського та Синявки”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, під Кримським сталось бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин. Пізніше стало відомо, що двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.

Як повідомляв УНН, спостерігач ОБСЄ віддав військове вітання терористу "ЛНР".