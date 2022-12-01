"ОБСЕ на пути в ад" из-за нарушений рф: Кулеба считает, что организации будет лучше без россии

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«Министерская встреча ОБСЕ в Лодзи началась со специального мероприятия «ОБСЕ на распутье». Я осмелился не согласиться с названием. ОБСЕ на пути в ад, потому что россия нарушает ее правила и принципы, несмотря на значительные усилия Главного исполнительного комитета, Генерального секретаря и институтов ОБСЕ, направленные на то, чтобы удержать ее на плаву», - написал Кулеба в Twitter.

Он отметил, что "в отношении россии перепробовано все: угодить, задобрить, быть милым, быть нейтральным, увлечь, не называть вещи своими именами".

«Итог: лучше бы ОБСЕ продолжала свою деятельность без россии», - написал Кулеба.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на парламентской ассамблее ОБСЕ призвал исключить россию из этой организации.