"ОБСЄ на шляху до пекла" через порушення рф: Кулеба вважає, що організації буде краще без росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що росія порушує правила та принципи ОБСЄ, попри значні зусилля Генерального секретаря та інституцій організації, спрямовані на те, щоб утримати її на плаву. Тому Кулеба вважає, що ОБСЄ краще продовжувати свою діяльність без росії, передає УНН.
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«Міністерська зустріч ОБСЄ у Лодзі розпочалася зі спеціального заходу "ОБСЄ на роздоріжжі". Я наважився не погодитись із назвою. ОБСЄ на шляху до пекла, тому що росія порушує її правила та принципи, попри значні зусилля Головного виконавчого комітету, Генерального секретаря та інститутів ОБСЄ, спрямовані на те, щоб утримати її на плаву», - написав Кулеба у Twitter.
Він зазначив, що "стосовно росії перепробувано все: догодити, задобрити, бути милим, бути нейтральним, захопити, не називати речі своїми іменами".
«Підсумок: краще б ОБСЄ продовжувала свою діяльність без росії», - написав Кулеба.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський під час виступу на парламентській асамблеї ОБСЄ закликав виключити росію із цієї організації.