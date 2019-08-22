Объемы строительства в Украине продемонстрировали рост
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 101,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
В июле текущего года против июля 2018 года индекс строительной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 114,5%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2019 года составил 82,0 млрд грн.
Напомним, нещодавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил председатель правления - президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".