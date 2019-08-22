Обсяги будівництва в Україні продемонстрували зростання

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У липні 2019 року порівняно з червнем 2019 року сезонно скоригований індекс будівельної продукції становив 101,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

У липні поточного року проти липня 2018 року індекс будівельної продукції, скоригований на ефект календарних днів, становив 114,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні–липні 2019 року становив 82,0 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.

"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.

Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".

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