Обсяги будівництва в Україні продемонстрували зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У липні 2019 року порівняно з червнем 2019 року сезонно скоригований індекс будівельної продукції становив 101,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
У липні поточного року проти липня 2018 року індекс будівельної продукції, скоригований на ефект календарних днів, становив 114,5%.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні–липні 2019 року становив 82,0 млрд грн.
Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".