Объемы строительства в Броварах за месяц выросли на 27%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В январе-октябре 2016 года на городе Бровары Киевской области произошел рост объемов строительства на 27,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
В частности, предприятиями города Бровары за указанный период выполнено строительных работ на сумму 329 млн 650 тыс. грн.
Добавим, что доля выполненных строительных работ в городе Бровары за отчетный возросло до 11% от общего объема выполненных строительных работ по Киевской области.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости.
Сейчас в Броварах европейская строительная компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов с собственной инфраструктурой.
Стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 квадратных метров, составляет 380 тыс. гривен, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.