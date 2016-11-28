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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Объемы строительства в Броварах за месяц выросли на 27%

Киев • УНН

 • 5281 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В январе-октябре 2016 года на городе Бровары Киевской области произошел рост объемов строительства на 27,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.

Объемы строительства в Броварах за месяц выросли на 27%

В частности, предприятиями города Бровары за указанный период выполнено строительных работ на сумму 329 млн 650 тыс. грн.

Добавим, что доля выполненных строительных работ в городе Бровары за отчетный возросло до 11% от общего объема выполненных строительных работ по Киевской области.

Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости.

Сейчас в Броварах европейская строительная компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia. Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов с собственной инфраструктурой.

Стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 квадратных метров, составляет 380 тыс. гривен, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.

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