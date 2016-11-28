Обсяги будівництва у Броварах за місяць зросли на 27%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У січні-жовтні 2016 року у місті Бровари Київської області відбулося зростання обсягів будівництва на 27,1% порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Зокрема, підприємствами міста Бровари за вказаний період виконано будівельних робіт на суму 329 млн 650 тис. грн.
Додамо, що частка виконаних будівельних робіт у місті Бровари за звітний зросла до 11% до загального обсягу виконаних будівельних робіт по Київській області.
Нагадаємо, за даними експертів нерухомості, житло в передмісті столиці найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості.
Нині в Броварах європейська будівельна компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia. Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків з власною інфраструктурою.
Вартість однокімнатної квартири, загальною площею близько 38 метрів квадратних, становить 380 тисяч гривень, що за нинішнім курсом еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.