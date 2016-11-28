Объем введенного в эксплуатацию жилья в Броварах за 3 месяца вырос почти вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В январе-сентябре 2016 года в г. Бровары Киевской области было принято в эксплуатацию 50 тыс. 892 квадратных метров общей площади жилья, что на 47,5% больше, чем в январе-июне 2016 года, сообщает УНН со ссылкой на данные статистики.
При этом в Броварском районе Киевской области в течение отчетного периода было принято в эксплуатацию 47 тыс. 124 квадратных метров общей площади жилья, что на 35,7% больше, чем в январе-июне 2016 года.
Добавим, что в целом по Украине в течение отчетного периода объем введенного в эксплуатацию жилья в Киевской области составил 637 тыс. 635 квадратных метров общей площади жилья.
Напомним, в IV квартал 2016 года на рынке недвижимости Броваров наблюдалась переориентация покупательского спроса на квартиры первичного рынка.
Осенью 2016 года покупатели при выборе жилья интересуются одно- и двухкомнатными квартирами, а вот квартиры большой площади ищут реже. Низкий спрос на трех- и четырехкомнатные квартиры объясняется ростом цен на жилищно-коммунальные услуги.
Сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia . Стоимость квадратного метра в новостройке почти вдвое меньше, чем в столице. Однокомнатную квартиру, общей площадью около 38 кв. м, можно приобрести за 380 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.