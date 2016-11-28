Обсяг введеного в експлуатацію житла у Броварах за 3 місяці зріс майже вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У січні-вересні 2016 року у м.Бровари Київської області було прийнято в експлуатацію 50 тис. 892 квадратних метрів загальної площі житла, що на 47,5% більше, ніж у січні-червні 2016 року, повідомляє УНН з посиланням на дані статистики.
При цьому у Броварському районі Київської області протягом звітного періоду було прийнято в експлуатацію 47 тис. 124 квадратних метрів загальної площі житла, що на 35,7% більше, ніж у січні-червні 2016 року.
Додамо, що загалом по Україні протягом звітного періоду обсяг введеного у експлуатацію житла у Київській області становив 637 тис. 635 квадратних метрів загальної площі житла.
Нагадаємо, у ІV кварталі 2016 року на ринку нерухомості Броварів спостерігалася переорієнтація купівельного попиту на квартири первинного ринку.
Восени 2016 року покупці при виборі житла цікавляться одно- і двокімнатними квартирами, а ось квартири великої площі шукають рідше. Низький попит на три- і чотирикімнатні квартири пояснюється зростанням цін на житлово-комунальні послуги.
Наразі у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia. Вартість квадратного метру у новобудові майже вдвічі меша, ніж у столиці. Однокімнатну квартиру, загальною площею близько 38 кв. м, можна придбати за 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.