Объем транзита российского газа в ЕС через Украину снизился на 5%

“По состоянию на 7 августа суточный объем транзита по сравнению с 5 августа уменьшился на 5%, и по оперативной информации сегодня составляет 252 млн куб. м. На аналогичную дату прошлого года этот показатель составлял более 260 млн куб. м”, — рассказал Белявский.

Напомним, после завершения ремонта газопровода “Северный поток”, “Газпром” снизил суточную заявку на транзит до 260 млн куб. м. То есть трубопроводами теперь транспортируется на 14% меньше газа.

Ранее сообщалось, что по результатам семи месяцев транзит газа через территорию Украины уменьшился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.