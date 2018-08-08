Обсяг транзиту російського газу до ЄС через Україну знизився на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Добовий обсяг транзиту російського газу до країн Євросоюзу через Україну знизився на 5%. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра енергетики Максим Білявський.
“Станом на 7 серпня добовий обсяг транзиту, порівняно з 5 серпня зменшився на 5%, і за оперативною інформацією сьогодні складає 252 млн куб. м. На аналогічну дату минулого року цей показник складав більше 260 млн куб. м”, — розповів Білявський.
Нагадаємо, після завершення ремонту газопроводу “Північний потік”, “Газпром” зменшив добову заявку на транзит до 260 млн куб. м. Тобто трубопроводами тепер транспортується на 14% менше газу.
Раніше повідомлялось, що за результатами семи місяців транзит газу через територію України зменшився на 2,8% порівняно із аналогічним періодом минулого року.