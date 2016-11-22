Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 50,8 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 21 ноября уменьшился на 50,8 млн долл., передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 21 ноября составил 140,1 млн долл., в том числе в долларах США - 112,6 млн долл.
Как сообщал УНН, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 18 ноября увеличился на 31,8 млн долл.