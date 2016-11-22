Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 50,8 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 21 листопада зменшився на 50,8 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 21 листопада становив 140,1 млн дол., у тому числі у доларах США — 112,6 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку18 листопада збільшився на 31,8 млн дол.