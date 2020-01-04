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Объем межбанковского валютного рынка в Украине превысил 94 млрд долларов - НБУ

Объем межбанковского валютного рынка в Украине превысил 94 млрд долларов - НБУ

Киев  •  УНН

 • 16427 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Объем межбанковского валютного рынка в 2019 году превысил 94 млрд долларов США. По сравнению с прошлым годом среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза до 380 млн долларов США. Это также более чем в три раза превышает показатель 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

По оценке НБУ, этот рост объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. "Важным двигателем этого процесса является также валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет", отметили там.

Поступления от нерезидентов, покупали гривневые облигации правительства, активные внешние привлечения государственного и частного сектора, а также рост экспортных мощностей Украины сформировали избыточное предложение валюты и позволили НБУ установить 14-летний рекорд по чистой покупки валюты на межбанке (7,9 млрд долл. США), заявили в учреждении.

Как сообщил НБУ, положительной оставалась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта положительная разница составляла 177 млн долл. США. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%.

"Важно то, что украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны. Они все меньше реагируют на краткосрочные курсовые колебания, ведь имеют понимание, что гривна может не только ослабляться, но и усиливаться", пояснили в банке.

Напомним, украинцы в 2019 году продали больше валюты, чем купили.

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