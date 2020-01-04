Обсяг міжбанківського валютного ринку в Україні перевищив 94 млрд доларів - НБУ

КИЇВ. 4 січня. УНН. Обсяг міжбанківського валютного ринку в 2019 році перевищив 94 млрд доларів США. Порівняно з минулим роком середньоденний обсяг операцій між банками виріс у 1,5 раза до 380 млн доларів США. Це також більш ніж втричі перевищує показник 2015 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.