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Обсяг міжбанківського валютного ринку в Україні перевищив 94 млрд доларів - НБУ

Київ • УНН

 • 16427 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Обсяг міжбанківського валютного ринку в 2019 році перевищив 94 млрд доларів США. Порівняно з минулим роком середньоденний обсяг операцій між банками виріс у 1,5 раза до 380 млн доларів США. Це також більш ніж втричі перевищує показник 2015 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

За оцінкою НБУ, це зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. "Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років", зауважили там.

Надходження від нерезидентів, які купували гривневі облігації Уряду, активні зовнішні залучення державного та приватного сектору, а також зростання експортних потужностей України сформували надлишкову пропозицію валюти і дали змогу НБУ встановити 14-річний рекорд з чистої купівлі валюти на міжбанку (7,9 млрд дол. США), заявили в установі.

Як повідомив НБУ, позитивною залишалась і ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 році ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкого ринку загалом зріс на понад 40%.

"Важливим є те, що українці поступово звикають до режиму плаваючого курсу гривні. Вони все менше реагують на короткострокові курсові коливання, адже мають розуміння, що гривня може не тільки послаблюватися, але й посилюватися", пояснили в банку.

Нагадаємо, українці у 2019 році продали більше валюти, ніж купили.

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