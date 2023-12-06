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Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 20:08  •  9519 просмотра

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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто европейскую интеграцию и потенциальную встречу Зеленского и Орбана.

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, находясь с визитом в США, провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины и глава внешнеполитического ведомства Венгрии обсудили прогресс нашей страны на пути европейской интеграции.

"В течение ближайших дней Верховная Рада Украины планирует принять ряд важных евроинтеграционных законопроектов. Мы полностью выполним наши обязательства", - подчеркнул Андрей Ермак.

В этом контексте он отметил, что Украина рассчитывает на положительное решение декабрьского заседания Европейского совета, которое состоится 14-15 декабря, о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Собеседники также обсудили возможность встречи Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и договорились работать над определением удобной даты такой встречи.

Напомним

Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

В Европейском Союзе 23 ноября утвердили авансовую выплату Венгрии объемом 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) из ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления, на фоне того, как блок пытается преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

Чиновники ЕС сообщили Reuters в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность оказания помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Обговорили євроінтеграцію України та можливу зустріч Зеленського і Орбана: глава ОП зідзвонився із главою МЗС Угорщини
We discussed Ukraine's European integration and a possible meeting between Zelensky and Orban: the head of the CC called the Hungarian Foreign Minister
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