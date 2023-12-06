Обсудили видение экономического восстановления Украины: Ермак встретился со спецпредставительницей США Пенни Прицкер

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в рамках визита в Соединенные Штаты Америки провел встречу со специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Детали

Участие во встрече также приняли: заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, советница руководителя Офиса Президента Дарья Заровна.

По данным ОП, Андрей Ермак отметил визит Пенни Прицкер в Украину в середине октября и продуктивную встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

Руководитель Офиса главы государства отметил, что в Украине рассматривают украинско-американскую конференцию оборонных индустрий как начало перспективного и плодотворного сотрудничества между ОПК двух стран.

"Это откроет путь к новому, возрожденному украинскому оборонно-промышленному комплексу, способному удовлетворить наши потребности в военной технике и оружии для победы в войне с россией", – сказал он.

Собеседники отметили высокий уровень участия американских и международных оборонных компаний в этой конференции.

Андрей Ермак подчеркнул, что государство готово оказать всю необходимую поддержку для работы американских оборонных компаний в нашей стране, создать условия для того, чтобы они начали копродукцию в Украине и с отечественными производителями.

Во время встречи была отмечена важность страхования рисков инвестиционных проектов в нашей стране.

Кроме того, обсуждалась необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины, что также будет способствовать созданию кластеров оборонной и другой промышленности.

Кроме того, Андрей Ермак и Пенни Прицкер обсудили видение экономического восстановления Украины.