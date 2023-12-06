Обсудили ситуацию на фронте и насущные потребности Украины: министр обороны Умеров встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Рустем Умеров обсудили с Майком Джонсоном ситуацию на фронте и насущные потребности Украины.

"Победа Украины – это вопрос украинских и американских национальных интересов. Благодарен Конгрессу за двухпартийную поддержку Украины. Ожидаем, что помощь и поддержка останется непоколебимой", – сказал Рустем Умеров.

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Напомним

Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака и посла Украины в США во время пребывания с визитом в Америке встретились со спикером Палаты представителей США Майка Джонсона.