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Обсудили ситуацию на фронте и насущные потребности Украины: министр обороны Умеров встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 16:35  •  15552 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию на линии фронта и потребности Украины, подчеркнув важность дальнейшей двухпартийной поддержки.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Рустем Умеров обсудили с Майком Джонсоном ситуацию на фронте и насущные потребности Украины.

"Победа Украины – это вопрос украинских и американских национальных интересов. Благодарен Конгрессу за двухпартийную поддержку Украины. Ожидаем, что помощь и поддержка останется непоколебимой", – сказал Рустем Умеров.

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Напомним

Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака и посла Украины в США во время пребывания с визитом в Америке встретились со спикером Палаты представителей США Майка Джонсона.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Обговорили ситуацію на фронті та нагальні потреби України: міністр оборони Умєров зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США
We discussed the situation at the front and the urgent needs of Ukraine: Defense Minister Umerov met with the speaker of the US House of Representatives
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Обсудили ситуацию на фронте и насущные потребности Украины: министр обороны Умеров встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

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