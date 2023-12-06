Обсудили ситуацию на фронте и насущные потребности Украины: министр обороны Умеров встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию на линии фронта и потребности Украины, подчеркнув важность дальнейшей двухпартийной поддержки.
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
Министр обороны Рустем Умеров обсудили с Майком Джонсоном ситуацию на фронте и насущные потребности Украины.
"Победа Украины – это вопрос украинских и американских национальных интересов. Благодарен Конгрессу за двухпартийную поддержку Украины. Ожидаем, что помощь и поддержка останется непоколебимой", – сказал Рустем Умеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные уже прорвали две из трех линий обороны рф-Умеров
Напомним
Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака и посла Украины в США во время пребывания с визитом в Америке встретились со спикером Палаты представителей США Майка Джонсона.
Обсудили ситуацию на фронте и насущные потребности Украины: министр обороны Умеров встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию на линии фронта и потребности Украины, подчеркнув важность дальнейшей двухпартийной поддержки.
На Херсонщине в опасных населенных пунктах остаются 149 детей
Власти Херсонской области продолжают призывать семьи с детьми эвакуироваться из опасных районов, 651 ребенок уже эвакуирован, но 149 несовершеннолетних все еще остаются в 8 населенных пунктах.
Россия планирует распространять пропагандистскую литературу в мировых библиотеках
российская академия наук стремится распространять свою пропагандистскую литературу на международном уровне через программы библиотечного обмена, пытаясь оправдать претензии россии на оккупированные регионы Украины и имитировать глобальную поддержку военных действий москвы.
С начала года украинские банки получили прибыль более 122 миллиардов гривен
Несмотря на полномасштабное вторжение, банковская система Украины заработала более 630 миллиардов гривен, что свидетельствует о доверии граждан и бизнеса, сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.
Посвящена защитникам и защитницам: в Киеве засветили главную елку страны
Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена нашим защитникам. И маленькие елочки, украшенные желтыми и синими сердцами.
США обвиняют российских солдат в военных преступлениях против американца в Украине
США предъявили обвинения четырем российским солдатам в военных преступлениях за похищение и пытки американца в Украине, что стало первым применением закона для судебного преследования за военные преступления против граждан США.
Восемь украинских детей, которых похитили россияне, вернулись домой на день Святого Николая
Восемь детей в возрасте от 8 до 18 лет были возвращены в Украину из россии через Катар, как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Это небольшая часть из подтвержденных 20 000 депортаций.
В Госспецсвязи прогнозируют, что в 2024 Россия прибегнет к более сложным кибератакам
Украинские эксперты прогнозируют более сложные российские кибератаки в 2024 году, потенциально с использованием искусственного интеллекта.
Взрыв на Днепропетровщине: украинские военные сбили вражескую ракету - ОВА
Украинские силы перехватили и сбили вражескую ракету в Днепропетровской области, что подтвердили региональные чиновники Николай Лукашук и Сергей Лысак.
В Китае назрела колоссальная проблема скрытого долга-WSJ
Города и провинции по всему Китаю накопили огромную сумму скрытого долга.