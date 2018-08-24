Обстрел Врубовки: в штабе ООС рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня утром шесть снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы в селе Врубовка Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
"Грубо нарушая Минские договоренности и полностью пренебрегая жизнью мирных жителей, сегодня, 24 августа, российско-оккупационные войска обстреляли тяжелой артиллерией жилой сектор населенного пункта Врубовка, в Луганской области, который находится на расстоянии 17 километров от линии соприкосновения. В 6:00 утра 6 снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы в самом центре села. Местный житель Олейник Андрей 1983 года в результате обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе ООС.
Сейчас масштаб разрушений изучается. Объединенные силы принимают меры для установления причастных к обстрелу.
"Сиротами остались дети 7 и 9 лет", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.
Напомним, во время вражеского артобстрела села Врубовка Луганской области снаряд попал в жилой дом. В результате погиб мирный житель. Также было повреждено школьные помещения и четыре двухэтажных дома.