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Обстрел Врубовки: в штабе ООС рассказали подробности

Киев • УНН

 • 44466 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня утром шесть снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы в селе Врубовка Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрел Врубовки: в штабе ООС рассказали подробности

"Грубо нарушая Минские договоренности и полностью пренебрегая жизнью мирных жителей, сегодня, 24 августа, российско-оккупационные войска обстреляли тяжелой артиллерией жилой сектор населенного пункта Врубовка, в Луганской области, который находится на расстоянии 17 километров от линии соприкосновения. В 6:00 утра 6 снарядов калибра 152 мм попали в частные дворы в самом центре села. Местный житель Олейник Андрей 1983 года в результате обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

Сейчас масштаб разрушений изучается. Объединенные силы принимают меры для установления причастных к обстрелу.

"Сиротами остались дети 7 и 9 лет", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Напомним, во время вражеского артобстрела села Врубовка Луганской области снаряд попал в жилой дом. В результате погиб мирный житель. Также было повреждено школьные помещения и четыре двухэтажных дома.

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