Обстреляли жилые кварталы: за сутки россияне ранили трех мужчин в Херсоне

Сегодня, 29 декабря, россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Херсона в результате чего трое мужчин получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

На этот час в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск ранения различной степени тяжести получили трое мужчин 44-х, 51-го и 72-х лет - резюмировал глава МВА.

Он также добавил, что двое из травмированных дальше будут лечиться амбулаторно.

По его словам, мужчины были ранены около 12.30 во время атаки россиян с временно оккупированного левого берега на жилые кварталы в Корабельном районе Херсона.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 121 раз, выпустив 632 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

Напомним,

В результате масштабного авиаудара рф по Украине в ночь на 29 декабря, погибло по меньшей мере 30 человек, еще 160 получили ранения.

Кроме того, работники ГСЧС спасли 53 человека, восьмерых из них спасатели достали из-под завалов.