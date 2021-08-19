Обыски российских силовиков в Крыму: еще одного крымского татарина арестовали почти два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Подконтрольный Кремлю Ленинский райсуд Севастополя 18 августа арестовал на месяц и 25 суток активиста Заура Абдуллаева, задержанного российскими силовиками во время обысков в Крыму 17 августа. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладен, передает УНН со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность" и "Радио Свобода".
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По его словам, Заур Абдуллаев останется под стражей до 11 октября 2021 года.
“Суд, конечно же, удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и арестовал Заура на один месяц и 25 суток”, — сказал адвокат после судебного заседания.
Контекст
Ранее российские суды в Севастополе и Симферополе выбрали меры трем из пяти задержанным после обысков 17 августа у крымских татар.
Дополнение
Омбудсмен Украины Людмила Денисова считает эти действия “незаконными” и требует освободить крымских татар, которых задержали после обысков 17 августа. Такое же требование озвучила ряд правозащитных организаций, в том числе “КримSOS”.
Адвокат Эдем Семедляев 17 августа сообщил об обыске в доме местного имама Раифе Февзиева в селе Строгановка Симферопольского района. При этом самого адвоката на обыск не допустили. Имаму инкриминируют статью 205.5 Уголовного кодекса России — “организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации”.
Активисты сообщали также об обысках в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя в Джеббара Бекирова, в селе Холмовка Бахчисарайского района в Заура Абдуллаева, в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя в Рустема Мурасова, в поселке Поворотное Нахимовского района Севастополя в Рустема Таирова.