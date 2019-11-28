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ОБСЕ: 67% женщин в Украине подверглись насилию

ОБСЕ: 67% женщин в Украине подверглись насилию

Киев  •  УНН

 • 12931 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Две трети (67%) женщин в Украине в возрасте от 15 лет подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию, и лишь 17% знают, как действовать после этого. Об этом стало известно из результатов исследования ОБСЕ по вопросам благосостояния и безопасности женщин в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Так, в ходе исследования было проведено интервью с более 15 000 женщин в семи государствах-участниках ОБСЕ: Албании, Боснии и Герцеговине, Молдове, Северной Македонии, Сербии, Украине и Черногории.

"В Украине в рамках исследования было опрошено 2048 женщин. Результаты свидетельствуют о том, что две трети (67%) женщин в Украине в возрасте от 15 лет подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию. Самым большим фактором оказалось физическое и/или сексуальное насилие со стороны партнера, о чем сообщили почти каждые три из десяти опрошенных женщин (28%). Еще одним ключевым выводом стало то, что женщины, чьи партнеры воевали во время конфликта, чаще становились жертвами насилия со стороны партнера", - пишут на сайте ОБСЕ.

Сообщается, что насилие против женщин очень тесно связано с недостаточностью гендерного равенства, что само по себе вытекает из наличия опасных стереотипов и отношения.

"В Украине 41% женщин считают, что если муж обижает свою жену, то решаться это должно в пределах семьи. Кроме того женщины часто просто не знают что делать, если они подвергаются насилию. Только 17% опрошенных считали себя информированными по этому вопросу, в то время как почти половина (48%) чувствовали, что мало знают или совсем не знали что им делать (17%)", - сообщили в ОБСЕ.

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"Хотя мы работаем с правоохранителями, чтобы помочь им лучше реагировать на случаи насилия, все же приоритетом остается информационно-просветительная работа. Борьба со стереотипами и информирование людей о том, где именно можно получить помощь - это один из путей пропаганды культуры абсолютной неприемлемости насилия" , - отметила Лилия Грудко, менеджер программы безопасности человека Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Напомним, с начала текущего года на линию "102" полиции поступило более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии.

Украинские Национальные Новости

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