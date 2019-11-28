ОБСЄ: 67% жінок в Україні зазнали насильства

Так, у ході дослідження було проведено інтерв’ю з понад 15 000 жінок в семи державах-учасницях ОБСЄ: Албанії, Боснії і Герцеґовині, Молдові, Північній Македонії, Сербії, Україні та Чорногорії.

"В Україні в рамках дослідження було опитано 2 048 жінок. Результати свідчать про те, що дві третини (67%) жінок в Україні віком від 15 років зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства. Найбільшим фактором виявилося фізичне та/або сексуальне насилля з боку партнера, про що повідомили майже кожні три з десяти опитаних жінок (28%). Ще одним ключовим висновком стало те, що жінки, чиї партнери воювали під час конфлікту, частіше ставали жертвами насилля з боку партнера", - пишуть на сайті ОБСЄ.

Повідомляється, що насилля проти жінок дуже тісно пов’язане із недостатністю ґендерної рівності, що само по собі витікає з наявності небезпечних стереотипів та ставлення.

"В Україні 41% жінок вважають що якщо чоловік кривдить свою дружину, то вирішуватися це має в межах родини. Крім того жінки часто просто не знають що робити, якщо вони зазнають насилля. Тільки 17% опитаних вважали себе поінформованими з цього питання, в той час як майже половина (48%) відчували, що мало знають або зовсім не знали що їм робити (17%)", - повідомили в ОБСЄ.

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"Хоча ми працюємо з правоохоронцями, щоб допомогти їм краще реагувати на випадки насилля, все ж пріоритетом залишається інформаційно-просвітня робота. Боротьба зі стереотипами та інформування людей про те, де саме можна отримати допомогу – це один із шляхів пропагування культури абсолютної неприйнятності насилля", – зауважила Лілія Грудко, менеджерка програми безпеки людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, від початку поточного року на лінію "102" поліції надійшло понад 115 тисяч викликів про домашнє насильство.