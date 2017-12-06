Избрано председателя Кассационного суда и секретарей судебных палат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На собрании судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда избрано председателя суда, секретарей судебных палат, утверждена их специализацию и персональный состав. Об этом сообщает пресс-служба Высшего хозяйственного суда Украины, передает УНН.
"Также, согласно повестке дня, тайным голосованием председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда сроком на 4 года избран Богдан Львова, за которого проголосовало 27 из 29 судей", - говорится в сообщении.
Согласно повестке дня собрания сроком на 3 года избрано четверых судей в Большую Палату Верховного Суда: Ларису Рогач, Светлану Бакулину, Виталия Уркевича и Елену Кибенко.
Кроме того, собранием образовано 4 судебные палаты, утвержден их состав, персональный состав коллегий судей в составе судебных палат, специализации судебных палат и судей и тайным голосованием избрано секретарей судебных палат.
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Судебная палата для рассмотрения дел о банкротстве (секретарь палаты - Владимир Погребняк, судьи - Лилия Катеринчук, Вячеслав Песков, Владимир Белоус, Сергей Жуков, Нина Ткаченко) будут рассматривать:
- дела о банкротстве и споры, связанные с банкротством;
- споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении, признании недействительными договоров и выполнении хозяйственных обязательств и по другим основаниям.
Судебная палата для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам (секретарь палаты - Анна Вронская, судьи - Александр Мамалуй, Людмила Стратиенко, Игорь Ткач, Александр Баранец, Владимир Студенец) будет рассматривать:
- корпоративные споры, споры по корпоративных прав и ценных бумаг;
- споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении, признании недействительными договоров и выполнении хозяйственных обязательств и по другим основаниям.
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Судебная палата для рассмотрения дел по земельным отношениям и права собственности (секретарь палаты - Татьяна Дроботова, судьи - Егор Краснов, Юрий Чумак, Инна Бердник, Иван Мищенко, Валерий Суховий, Игорь Кушнир, Григорий Мачульський, Константин Пильков) будет рассматривать:
- споры относительно земельных отношений и права собственности;
- споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении, признании недействительными договоров и выполнении хозяйственных обязательств и по другим основаниям.
Судебная палата для рассмотрения дел по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством (секретарь палаты - Владимир Селиваненко, судьи - Ирина Булгакова, Богдан Львов) будет рассматривать:
- споры по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством;
- споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении, признании недействительными договоров и выполнении хозяйственных обязательств и по другим основаниям.
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