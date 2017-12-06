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Обрано голову Касаційного суду і секретарів судових палат

Обрано голову Касаційного суду і секретарів судових палат

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На зборах суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду обрано голову суду, секретарів судових палат, затверджено їх спеціалізацію та персональний склад. Про це повідомляє прес-служба Вищого господарського суду України, передає УНН.

"Також, згідно з порядком денним, таємним голосуванням Головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду строком на 4 роки обрано Богдана Львова, за якого проголосувало 27 із 29 суддів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з порядком денним збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду строком на 3 роки обрали четверо суддів до Великої Палати Верховного Суду: Ларису Рогач, Світлану Бакуліну, Віталія Уркевича та Олену Кібенко.

Крім того, зборами Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду утворено 4 судові палати, затверджено їх склад, персональний склад колегій суддів у складі судових палат, спеціалізації судових палат і суддів та таємним голосуванням обрано секретарів судових палат.

Судова палата для розгляду справ про банкрутство (секретар палати - Володимир Погребняк, судді - Лілія Катеринчук, В’ячеслав Пєсков, Володимир Білоус, Сергій Жуков, Ніна Ткаченко) розглядатиме:

- справи про банкрутство та спори пов’язані з банкрутством;
- спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, визнанні недійсними договорів та виконанні господарських зобов’язань та з інших підстав.
Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів:
(секретар палати - Ганна Вронська, судді - Олександр Мамалуй, Людмила Стратієнко, Ігор Ткач, Олександр Баранець, Володимир Студенець) розглядатиме:
- корпоративні спори, спори щодо корпоративних прав та цінних паперів;
- спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, визнанні недійсними договорів та виконанні господарських зобов’язань та з інших підстав.

Судова палата для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності (секретар палати - Тетяна Дроботова, судді - Єгор Краснов, Юрій Чумак, Інна Берднік, Іван Міщенко, Валерій Суховий, Ігор Кушнір, Григорій Мачульський, Костянтин Пільков) розглядатиме:

- спори щодо земельних відносин та права власності;
- спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, визнанні недійсними договорів та виконанні господарських зобов’язань та з інших підстав.

Судова палата для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством (секретар палати - Володимир Селіваненко, судді - Ірина Булгакова, Богдан Львов) розглядатиме:

- спори щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством;
- спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, визнанні недійсними договорів та виконанні господарських зобов’язань та з інших підстав.

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