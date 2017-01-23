Оборот оптовой торговли предприятий в 2016 году вырос 4,9% - Госстатистики



По данным Госстатистики, в 2016 году по сравнению с 2015 годом оптовый товарооборот предприятий вырос в Украине на 4,9% - до 1486,3 млрд. грн.

Напомним, оборот розничной торговли в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос в Украине на 4% до 1159,3 млрд. грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции и могут быть уточнены. В то же время, оборот розничной торговли включает розничный товарооборот предприятий (юридических лиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физическими лицами-предпринимателями.