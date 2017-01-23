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Оборот оптовой торговли предприятий в 2016 году вырос 4,9% - Госстатистики

Оборот оптовой торговли предприятий в 2016 году вырос 4,9% - Госстатистики

Киев • УНН

 • 14830 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Оптовый товарооборот предприятий (в сопоставимых ценах) в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.


По данным Госстатистики, в 2016 году по сравнению с 2015 годом оптовый товарооборот предприятий вырос в Украине на 4,9% - до 1486,3 млрд. грн.
Напомним, оборот розничной торговли в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос в Украине на 4% до 1159,3 млрд. грн.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции и могут быть уточнены. В то же время, оборот розничной торговли включает розничный товарооборот предприятий (юридических лиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физическими лицами-предпринимателями.

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