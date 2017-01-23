Оборот оптової торгівлі підприємств у 2016 році зріс 4,9% — Держстатистики

За даними Держстатистики, у 2016 році в порівнянні з 2015 роком оптовий товарооборот підприємств зріс в Україні на 4,9% — до 1486,3 млрд грн.

Нагадаємо, оборот роздрібної торгівлі у 2016 році в порівнянні з 2015 роком зріс в Україні на 4% до 1159,3 млрд грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції та можуть бути уточнені. Водночас, оборот роздрібної торгівлі включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями.