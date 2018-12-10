Защитника ФК "Львов" назвали лучшим футболистом 18 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал защитник "Львова" Владимир Адамюк, который в матче с "Александрией" сделал дубль. Он набрал шесть баллов, а вингер "Динамо" Виктор Цыганков - пять.

Экспертный совет представляли: Леонид Буряк, Артур Валерко, Виктор Грачев, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Напомним, что Адамюк помог "Львову" одержать победу над одним из лидером чемпионата.