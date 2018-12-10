Оборонця ФК "Львів" названо найкращим футболістом 18 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга завдяки експертній раді визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 18 туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув захисник "Львова" Володимир Адамюк, який у матчі з "Олександрією" зробив дубль. Він набрав шість балів, а вінгер "Динамо" Віктор Циганков – п’ять.
Експертну раду представили: Леонід Буряк, Артур Валерко, Віктор Грачов, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Нагадаємо, що Адамюк допоміг "Львову" здобути перемогу над одним із лідером чемпіонату.