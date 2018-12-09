"Олександрія" поступилася "Львову" та втратила друге місце в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У заключному матчі Української Прем'єр-ліги перед зимовою паузою футболісти "Олександрії" у 18 турі ліги вдома не впоралися із ФК "Львів", передає кореспондент УНН.
Героєм гри став фланговий захисник львів'янин Адамюк, який відзначився на 2 і 30 хвилинах поєдинку. У першому епізоді він вдало зіграв в кількох метрах від воріт суперників, а в іншому прийняв м'яч на груди у чужій карній та від стійки поклав м'яч у сітку.
На 84 хвилині пас воротаря з центра поля ознаменувався потужним ударом Сітала. Кіпер Бандура зреагував на постріл, але головою добив м'яч Шендрик. Навали господарів не допомогли їм уникнути поразки – 1:2.
Зауважимо, що "Олександрія" пропустила вперед в таблиці "Динамо" – 36 і 38 очок відповідно, і закінчила календарний рік на третьому рядку. "Львів" з 23 очками йде 8-м.
Як повідомляв УНН, раніше "Олександрія" перемогла "Динамо" та обігнала киян у турнірній таблиці.