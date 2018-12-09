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"Александрия" уступила "Львову" и потеряла второе место в УПЛ

Киев • УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В заключительном матче Украинской Премьер-лиги перед зимней паузой футболисты "Александрии" в 18 туре лиги дома справились с ФК "Львов", передает корреспондент УНН.

"Александрия" уступила "Львову" и потеряла второе место в УПЛ

Героем игры стал фулбек (фланговый защитник - ред.) львовянин Адамюк, который отличился на 2 и 30 минутах поединка. В первом эпизоде ​​он удачно сыграл в нескольких метрах от ворот соперников, а в другом принял мяч на грудь в чужой штрафной и от стойки положил мяч в сетку.

На 84 минуте пас вратаря с центра поля ознаменовался мощным ударом Ситала. Кипер Бандура среагировал на выстрел, но головой добил мяч Шендрик. Нашествия хозяев не помогли им избежать поражения - 1: 2.

Заметим, что "Александрия" пропустила вперед в таблице "Динамо" - 36 и 38 очков соответственно, и закончила календарный год на третьей строчке. "Львов" с 23 очками идет 8-м.

Как сообщал УНН, ранее "Александрия" победила "Динамо" и обогнала киевлян в турнирной таблице.

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