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Ограничения на въезд грузовиков в Киев продлили до 20:00

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. В связи со сложными погодными условиями ограничения въезда грузовиков в город продлили до 20:00 понедельника, 6 февраля. Такое решение было принято в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ограничения на въезд грузовиков в Киев продлили до 20:00

"Так, чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники, было принято решение не отменять ограничения для въезда в город крупногабаритного транспорта", - сказано в сообщении.

По поручению Киевского городского головы на въездах в столицу при необходимости будут оборудованы пункты обогрева.

Учитывая существенное ухудшение погодных условий, городские власти призывают водителей не выезжать в город на личном автотранспорте без необходимости отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.

Напомним, что в настоящее время в уборке улиц и дорог Киева задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы.

Как сообщалось ранее, киевлян предупредили о возможном ограничении въезда грузовиков в вечерние часы.

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