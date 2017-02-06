Ограничения на въезд грузовиков в Киев продлили до 20:00
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В связи со сложными погодными условиями ограничения въезда грузовиков в город продлили до 20:00 понедельника, 6 февраля. Такое решение было принято в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Так, чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники, было принято решение не отменять ограничения для въезда в город крупногабаритного транспорта", - сказано в сообщении.
По поручению Киевского городского головы на въездах в столицу при необходимости будут оборудованы пункты обогрева.
Учитывая существенное ухудшение погодных условий, городские власти призывают водителей не выезжать в город на личном автотранспорте без необходимости отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.
Напомним, что в настоящее время в уборке улиц и дорог Киева задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы.
Как сообщалось ранее, киевлян предупредили о возможном ограничении въезда грузовиков в вечерние часы.