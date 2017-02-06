Обмеження на в’їзд вантажівок до Києва продовжили до 20 години
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У зв’язку зі складними погодними умовами обмеження в’їзду вантажівок до міста продовжили до 20:00 понеділка, 6 лютого. Таке рішення було прийняте під час засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Так, аби не створювати перешкод для роботи снігоприбиральної техніки, було прийняте рішення не скасовувати обмеження для в’їзду в місто великогабаритного транспорту”, — скзаано у повідомленні.
За дорученням Київського міського голови на в’їздах у столицю за необхідності будуть облаштовані пункти обігріву.
Враховуючи суттєве погіршення погодних умов, міська влада закликає водіїв не виїжджати в місто на власному автотранспорті без нагальної потреби, віддавши перевагу комунальному громадському транспорту.
Нагадаємо, що наразі до прибирання вулиць і доріг Києва задіяна вся наявна техніка та людські ресурси.
Як повідомлялося раніше, киян попередили про можливе обмеження в’їзду вантажівок у вечірні години.