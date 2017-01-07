Ограничения на движение транспорта пока действуют в четырех областях - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 17:00 субботы действуют ограничения движения транспорта в четырех областях - Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Из-за непогоды, царящей в Украине, пока действуют ограничения движения транспорта в четырех областях: Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской", - говорится в сообщении.
В частности, в Одесской области ограничено движение на автодороге М-14 Одесса-Милитополь-Новоазовск с 17 по 56 км для всех видов транспорта; движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Кроме того, на автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) запрещено движение для всех видов транспорта. Также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского Килийского, Измаильского, Ренийского районов.
В Кировоградской области запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
В Николаевской области запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).