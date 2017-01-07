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Обмеження на рух транспорту наразі діють у чотирьох областях - Нацполіція

Обмеження на рух транспорту наразі діють у чотирьох областях - Нацполіція

Київ • УНН

 • 8885 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Станом на 17:00 суботи діють обмеження руху транспорту в чотирьох областях - Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській. Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, передає УНН.

"Через негоду, що панує в Україні, наразі діють обмеження руху транспорту в чотирьох областях: Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Одеській області обмежено рух на автодорозі М-14 Одеса-Мілітополь-Новоазовськ з 17 по 56 км для всіх видів транспорту; рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Крім того, на автодорозі М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) заборонено рух для всіх видів транспорту. Також заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського районів.

На Кіровоградщині заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

У Миколаївській області заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

На Херсонщині обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

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