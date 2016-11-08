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Облсовет Львовщины одобрил проекты Перспективных планов трех районов

Облсовет Львовщины одобрил проекты Перспективных планов трех районов

Киев • УНН

 • 8489 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Проекты Перспективного плана  состоятельных территориальных общин Львовской области для трех районов приняли сегодня депутаты Львовского облсовета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного совета.

Проекты касаются Сколевского, Пустомытовского и Стрыйского районов области.

В рамках Сколевского района образуют 6 объединенных территориальных громад Сколевскую городскую, Тухолькивскую, Козивскую, Завадовскую сельские, Верхнесиневидненскую, Славскую поселковые общины. В рамках Пустомытовского района образовали 6 объединенных территориальных громад Пустомытовскую городскую, Щирецкую поселковую, Солонковскую, Давыдовскую, Подберизецкую, Мурованскую сельскую общину. А в пределах Стрыйского района образуют 4 объединенные территориальные общины: Стрыйскую, Моршинскую городские общины, Дашавскую поселковую и Грабовецкую сельскую общины.

Теперь проект Перспективного плана Львовской области в части этого района передадут в Кабинет Министров Украины для принятия соответствующего решения.

Напомним, в Украине происходит реформа по децентрализации, в рамках которой происходит процесс создания объединенных территориальных общин.

Как сообщал УНН, эксперт по местному самоуправлению Руслан Плющ считает процесс децентрализации неотвратимым, одновременно он подчеркнул, что процесс этот длительный и сложный, ведь касается всех сфер общественной жизни. С одной стороны, по словам эксперта, благодаря децентрализации и административным преобразованиям устраняется двоевластие и дублирующие функции административных органов, с другой стороны проводя эти преобразования необходимо четко учитывать целый ряд показателей, в частности концентрацию населения, центры притяжения, географические особенности региона и другие показатели для правильной пространственной организации социальной и административной сфер. По словам эксперта, это требует комплексного подхода в реформировании, объединенной работы представителей различных министерств и ведомств, экспертов различных сфер и обязательно представителей общин. Только при таких условиях можно будет создать пространство комфортное для проживания и административную систему, которая будет предоставлять качественные услуги.

Украинские Национальные Новости

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