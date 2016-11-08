Облрада Львівщини схвалила проекти Перспективних планів трьох районів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Проекти Перспективного плану спроможних територіальних громад Львівщини для трьох районів схвалили сьогодні депутати Львівської облради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласної ради.
Проекти стосуються Сколівського, Пустомитівського та Стрийського районів області.
У межах Сколівського району утворять 6 об’єднаних територіальних громад: Сколівську міську, Тухольківську, Козівську, Завадівську сільські, Верхньосиньовидненську, Славську селищні громади. У межах Пустомитівського району утворили 6 об’єднаних територіальних громад: Пустомитівську міську, Щирецьку селищну, Солонківську, Давидівську, Підберізецьку, Мурованську сільські громади. А у межах Стрийського району утворять 4 об’єднані територіальні громади: Стрийську, Моршинську міські громади, Дашавську селищну та Грабовецьку сільську громади.
Тепер проект Перспективного плану Львівщини в частині цього району передадуть до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідного рішення.
Нагадаємо, в Україні відбувається реформа з децентралізації, в рамках якої відбувається процес створення об’єднаних територіальних громад.
Як повідомляв УНН, експерт з місцевого самоврядування Руслан Плющ вважає процес децентралізації невідворотнім, водночас він наголосив, що процес цей тривалий та складний, адже стосується всіх сфер суспільного життя. З одного боку, за словами експерта, завдяки децентралізації та адміністративним перетворенням усувається двовладдя та дублюючі функції адміністративних органів, з іншого боку проводячи ці перетворення необхідно чітко враховувати цілий ряд показників, зокрема концентрацію населення, центри тяжіння, географічні особливості регіону та інші показники для правильної просторової організації соціальної та адміністративної сфер. За словами експерта, це вимагає комплексного підходу у реформуванні, об’єднаної роботи представників різних міністерств та відомств, експертів різних сфер та обов’язково представників громад. Тільки за таких умов, можна буде створити простір комфортний для проживання та адміністративну систему, яка надаватиме якісні послуги.